Милена Быкова завоевала «серебро» Универсиады-2019 в Красноярске

В полуфинале Милена оказалась быстрее россиянки Марии Валовой. В решающих заездах соперницей Быковой стала Хаерим Чжон из Южной Кореи. По итогам двух спусков Быкова уступила корейской спортсменке и стала серебряным призером Зимних студенческих Игр 2019 года в Красноярске. Бронзовую награду завоевала еще одна россиянка Наталья Соболева.В соревнованиях среди мужчин представитель Татарстана Валерий Коллегов в 1/4 финала уступил россиянину Дмитрию Сарсембаеву, и не смог побороться за медали.