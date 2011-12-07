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Милена Быкова завоевала «серебро» Универсиады-2019 в Красноярске

Татарстанская спортсменка Милена Быкова завоевала «серебро» Зимней универсиады-2019 в Красноярске в соревнованиях по сноуборду. Татарстанская сноубордистка стала второй в дисциплине параллельный слалом-гигант.
В полуфинале Милена оказалась быстрее россиянки Марии Валовой. В решающих заездах соперницей Быковой стала Хаерим Чжон из Южной Кореи. По итогам двух спусков Быкова уступила корейской спортсменке и стала серебряным призером Зимних студенческих Игр 2019 года в Красноярске. Бронзовую награду завоевала еще одна россиянка Наталья Соболева.В соревнованиях среди мужчин представитель Татарстана Валерий Коллегов в 1/4 финала уступил россиянину Дмитрию Сарсембаеву, и не смог побороться за медали.
КВ
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