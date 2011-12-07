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Минниханов вручил орден «Дуслык» Верховному муфтию РФ за вклад в сохранение мира и согласия

Президент РТ поблагодарил Талгата Таджуддина за содействие в возрождении Древнего Болгара, инициативу проведения праздника «Изге Болгар ?ыены».
Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня вручил орден «Дуслык» председателю Центрального духовного управления мусульман России Талгату Таджуддину. Высокая награда присуждена за значительный вклад в сохранение традиционных духовных ценностей, межконфессионального мира и согласия в республике. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.«Рустам Минниханов поблагодарил Талгата Таджуддина за содействие в возрождении Древнего Болгара, инициативу проведения праздника "Изге Болгар ?ыены", посвященного официальному принятию ислама в 922 году, а также поддержку в создании Болгарской исламской академии», – отметили в пресс-службе.Орден «Дуслык» вручается за особые заслуги в укреплении международного авторитета Республики Татарстан, дружбы и сотрудничества между Татарстаном и иностранными государствами, другими субъектами РФ. А также за значительный вклад в развитие промышленного потенциала, инвестиционной, благотворительной и общественной деятельности, способствующих процветанию Татарстана.В церемонии награждения приняли участие руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров и заместитель руководителя Аппарата Президента РТ – руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.
КВ
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