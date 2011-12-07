Минниханов вручил орден «Дуслык» Верховному муфтию РФ за вклад в сохранение мира и согласия

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня вручил орден «Дуслык» председателю Центрального духовного управления мусульман России Талгату Таджуддину. Высокая награда присуждена за значительный вклад в сохранение традиционных духовных ценностей, межконфессионального мира и согласия в республике. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.«Рустам Минниханов поблагодарил Талгата Таджуддина за содействие в возрождении Древнего Болгара, инициативу проведения праздника "Изге Болгар ?ыены", посвященного официальному принятию ислама в 922 году, а также поддержку в создании Болгарской исламской академии», – отметили в пресс-службе.Орден «Дуслык» вручается за особые заслуги в укреплении международного авторитета Республики Татарстан, дружбы и сотрудничества между Татарстаном и иностранными государствами, другими субъектами РФ. А также за значительный вклад в развитие промышленного потенциала, инвестиционной, благотворительной и общественной деятельности, способствующих процветанию Татарстана.В церемонии награждения приняли участие руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров и заместитель руководителя Аппарата Президента РТ – руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.