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Победитель английской Премьер-лиги в составе лондонского «Челси» проведет в казанском лицее «Урок футбола»

6 марта, в Казанском лицее №110 (ул. А. Попова, 16) пройдет «Урок футбола» для учащихся.
В мероприятие примут участие экс-капитан сборной России, чемпион Англии в составе «Челси», директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин, экс-игрок «Локомотива», «Вест Бромвич Альбион», «Сток Сити» и сборной Нигерии Питер Одемвингие, двукратный чемпион России в составе «Локомотива», экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников, а также посол ФИФА чемпионата мира — 2018 в России, заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина. Первая часть мероприятия пройдет в форме диалога. Ученики смогут задать гостям интересующие вопросы. Во второй части встречи состоится мастер-класс для младшей школы в спортивном зале. В рамках проекта «Урока футбола» по предварительным заявкам от школ вход для учащихся, их родителей и учителей на ответный матч 1/4 финала ОЛИМП Кубка России между ФК «Рубин» и ФК «Локомотив» будет бесплатным.Мероприятие проводится при поддержке Российского футбольного союза, Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ, Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и футбольного клуба «Рубин».
КВ
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