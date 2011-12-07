Широкая Масленица ждет казанцев и гостей города

7 марта в 12 часов масленичные гуляния начнутся в поселке Сухая Река на улице Граничной, 2. В пятницу, 8 марта, праздник с 14.00 повторится в парке «Крылья Советов». Там для жителей будут подготовлены театрализованные представления, веселые спортивные конкурсы, катания на снегоходах, различные мастер-классы, выступления творческих коллективов. Городской народный праздник «Широкая Масленица» состоится 9 марта на территории ледового городка у центра семьи «Казан». Начало в 10 утра. Гостей порадуют обширной развлекательной программой, песнями, танцами, веселыми конкурсами, а также ярмаркой изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Кульминацией праздника станет традиционное сжигание чучела.На следующий день, 10 марта, горожане могут поехать на озеро Лебяжье, где традиционно много лет проводятся масленичные гуляния. Здесь будут организованы масштабные проводы зимы с театрализованным представлением, концертной программой, ярмаркой изделий народных промыслов, взятием снежной крепости и обрядом сжигания чучела.В парке «Калейдоскоп» 10 марта ожидается концертная программа с участием фольклорных коллективов, народные игры, забавы, а также традиционное угощение блинами. Начало в 9.00. В этот же день празднования пройдут и в Казанском зооботсаду.Всего на этой праздничной неделе в Казани запланировано более 50 праздничных мероприятий. Они пройдут не только на открытых площадках, но и в городских домах культуры, школах искусств, подростковых клубах, музеях. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте мэрии города.В связи с празднованием Масленицы 10 марта в Казани с 8 до 15 часов в усиленном режиме будут работать автобусные маршруты №36, 46, 72, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.