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Солнечные лучи спровоцировали пожар в Н. Челнах

В момент возгорания в квартире никого не было.
Причиной пожара в челнинской пятиэтажке могли стать солнечные лучи, пишет ИА «Татар-информ». Сигнал об инциденте в поселке ЗЯБ в доме № 17а/17 поступил в понедельник днем. На месте пожарные установили, что пламенем охвачены окно и мебель в спальне, а также деревянная обшивка балкона и оконная рама в кухне. На ликвидацию горения ушло 6 минут. Вероятная причина: сфокусированные солнечные лучи, которые прошли сквозь банку с водой на балконе.
КВ
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