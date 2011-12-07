Солнечные лучи спровоцировали пожар в Н. Челнах

Причиной пожара в челнинской пятиэтажке могли стать солнечные лучи, пишет ИА «Татар-информ». Сигнал об инциденте в поселке ЗЯБ в доме № 17а/17 поступил в понедельник днем. На месте пожарные установили, что пламенем охвачены окно и мебель в спальне, а также деревянная обшивка балкона и оконная рама в кухне. На ликвидацию горения ушло 6 минут. Вероятная причина: сфокусированные солнечные лучи, которые прошли сквозь банку с водой на балконе.