В Грузии с самых давних времен существует культ матери. И не случайно с 1991 года праздник всех мам приобрел статус государственного. Этот день в стране объявлен выходным, чтобы несколько поколений каждой семьи могли собраться за большим столом в родительском доме и выразить почтение, уважение и любовь маме. Празднование Дня матери не заменяет и не отменяет 8 Марта. В Грузии отмечаются оба этих весенних праздника, посвященных женщине. В Тбилиси установлен монумент "Мать Грузия". В левой руке у нее чаша, а в правой - меч. Это очень символично.Если человек приходит с добром, его гостеприимно встречают грузинским вином, но тех, кто пришел со злом, ждет меч. - День матери в Грузии - праздник семейный. Так исторически сложилось, что мама - главный человек в семье. Она опора семьи, воспитывает детей, хранит традиции и передает их следующим поколениям. Женщина в грузинской семье очень почитаема.Это наша история, наша традиция, наша жизнь. Только настоящая женщина может воспитать из сына настоящего мужчину. Моему сыну 10 лет, и я с самого детства учу его уважению к женщине. Мне приятно видеть, когда дети бегут в школу, он всегда пропустит девочек вперед, всегда поможет. И я буду счастлива, если через какое-то время сын полюбит хорошую девушку, она придет ко мне и скажет: «Спасибо вам за то, что воспитали такого замечательного человека!» - рассказала одна из участниц праздничного вечера Нана Липартелиани.