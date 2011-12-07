Торгово-промышленная палата РТ договорилась о сотрудничестве с «Почтой России»

В торжественном подписании документа приняли участие председатель Союза «Торгово-промышленная палата РТ» Шамиль Агеев, первый заместитель председателя Союза «Торгово-промышленная палата РТ» Артур Николаев, директор макрорегиона «Волга-2» ФГУП «Почта России» Александр Вакуленко, директор УФПС «Татарстан почтасы» - филиала ФГУП «Почта России» Регина Кузнецова.Об актуальности заключения соглашения высказался Шамиль Агеев:- Системы связи и коммуникации в наше время актуальны как никогда. Помимо доступности интернета и телефонии, важно, чтобы товары и услуги быстро доходили до адресата. И в этом направлении «Почта России» идет вперед взрывными шагами. Мы довольны тем, что достигли взаимопонимания, разработав совместную дорожную карту по сотрудничеству. Наша совместная задача - создать более благоприятные условия для развития бизнеса. Ни для кого не секрет, что предприниматели испытывают несколько избыточное давление со стороны разных структур.С ответным словом выступил Александр Вакуленко:- Я благодарен Торгово-промышленной палате РТ за возможность презентовать на их площадке последние достижения «Почты России», в частности, ее татарстанского филиала. Мы готовы оказать все возможное содействие в развитии бизнеса на территории республики.- Большинство потребителей имеют довольно зашоренный взгляд на почту, - прокомментировал Артур Николаев. - Для многих это просто место, куда нужно прийти, чтобы отправить письмо. В наше время функционал почты куда шире, и задача Торгово-промышленной палаты РТ - продемонстрировать его бизнесу. Предприниматели на сегодняшний день активно занимаются торговлей через интернет, и хочу заметить, что «Почта России» уделяет большое внимание этому сегменту. Малый и средний бизнес Татарстана может таким образом выйти на межрегиональный и даже международный уровень. При этом возросший оборот может сделать более выгодными цены на этом рынке.