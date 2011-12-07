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В Мамадышском районе закрыта ледовая переправа

Она соединяла села Соколка и Новый Закамский.
В Мамадышском районе РТ закрыта ледовая переправа для движения транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Она соединяла села Соколка и Новый Закамский. Закрытие движения связано с изменением структуры льда и разрушения съезда на переправу. Отметим, что продолжают функционировать переправы в Верхнеуслонском, Зеленодольском и Елабужском районах.
КВ
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