В Мамадышском районе закрыта ледовая переправа

В Мамадышском районе РТ закрыта ледовая переправа для движения транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Она соединяла села Соколка и Новый Закамский. Закрытие движения связано с изменением структуры льда и разрушения съезда на переправу. Отметим, что продолжают функционировать переправы в Верхнеуслонском, Зеленодольском и Елабужском районах.