Коварство сухого льда, или Почему к школьным урокам надо относиться серьезно

28 февраля в одной из московских саун молодые блогеры решили устроить вечеринку в честь дня рождения своей подруги. Виновницей торжества стала 29-летняя жительница Таганрога - популярная мама Instagram, собравшая более полутора миллионов подписчиков. На праздник пришли 18 человек. Все - авторы известных интернет-дневников. Гостям хотелось веселиться и удивлять друг друга. Было принято решение сбросить в бассейн 25 кг диоксида углерода, более известного как сухой лед. Сразу же началась химическая реакция, выделился углекислый газ. В связи с тем, что помещение банного комплекса плохо проветривалось, содержание кислорода в нем упало, воздух превратился в ядовитый. Молодые люди, надев спецкостюмы и плавательные очки, стали по очереди залезать в бассейн. Там они наглатывались газа, теряли сознание и захлебывались. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Трех человек, среди которых оказался супруг именинницы, врачам спасти не удалось. Еще несколько гостей до сих пор находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Комментарий специалиста

Заведующий кафедрой аналитической химии КФУ профессор Геннадий Евтюгин:

- Человек регулярно сталкивается в быту с опасностями, связанными с химическими факторами. Это неизбежно, поскольку такие химические вещества входят в состав самых разных и зачастую невинных предметов. Столовый уксус может обжечь горло, санитарные чистящие средства - повредить руки, средства от моли или комаров - вызвать рвоту или воспаление глаз и дыхательных путей. В этом ряду сухой лед (твердый диоксид углерода) далеко не самый очевидный источник опасности. Во-первых, его нельзя приобрести случайно или впрок: просто негде хранить в квартире. Во-вторых, для него нет задач, которые потребовали бы его свободную продажу. Раньше сухой лед применяли мороженщики, продававшие продукцию с мобильных автономных прилавков. Подкладывали в термосы для поддержания низкой температуры. Сейчас для этих целей используют аккумуляторы и электрические морозильники. Хранить сухой лед нельзя, а применение в дымогенераторах предполагает проветривание помещения и ограничение по количеству закладываемого реагента. То, что произошло в сауне, как ни банально звучит, результат ЕГЭ. Когда молодые люди теряют полноту естественно-научной картины мира и не могут сложить два и два. Кислород поддерживает дыхание. Углекислый газ тяжелее кислорода, он его вытесняет. Как следствие - человек умирает от физической асфиксии (удушения). Ближайший аналог ситуации - регулярные сообщения о гибели рабочих ЖКХ, спускающихся в колодцы, где накопился метан или тот же углекислый газ. В деле и комментариях к нему очень много несообразностей. Самая впечатляющая - высказывание некоего специалиста, который утверждает, что твердый сухой лед - щелочь. А при растворении в воде образуется во время реакции с хлором крепкая соляная кислота. С точки зрения химика, это анекдот. Не менее безграмотны утверждения, что при контакте с теплой водой сухой лед плавится. Нет, он может перейти в жидкое состояние только при высоком давлении. Происходит прямая возгонка (переход из твердого в газообразное состояние, минуя жидкое), что не меняет сути печального конца. Ближайший аналог такого перехода - возгонка йода, знакомая многим по собственному опыту или школьным химическим опытам.

Что делать, чтобы уберечься от опасных химикатов в быту? Прежде всего нужно читать инструкции и следовать им. И хорошо учить химию в школе. Для успокоения общественности: масштабы продаваемых реактивов с едкими или потенциально опасными реагентами недостаточны для случайных трагедий. Максимум, что грозит, - ожог слизистых или пищевода при попадании внутрь. Тяжелые отравления предполагают либо намерение (суицид), либо полное отключение органов чувств, как у сильно выпивших людей. Как показало употребление известным продюсером жидкости для ликвидации засоров, представляющей собой раствор щелочи, своевременное оказание медицинской помощи купирует тяжелые последствия бытовых отравлений. Хотя и не освобождает от страданий в период выздоровления. В конце концов можно отравиться и синильной кислотой, неумеренно поедая содержимое вишневых косточек из компота.

Кстати

Согласно информации, взятой из открытых источников, самыми опасными веществами, окружающими нас в быту, являются инсектициды (средства борьбы с вредными насекомыми), репелленты (препараты против летающих насекомых) и моющие средства (стиральные порошки, жидкости для мытья посуды, окон).