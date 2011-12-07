Опасен ли коронавирус для нашего финансового благополучия?

Пандемия продолжает расширять свою географию, захватывая все больше стран. Каждый день мы получаем информацию о новых случаях распространения вируса в Италии, Иране и ряде других государств. Штормит и мировую экономику. Простому человеку трудно понять, какая связь с понижением цен на нефть, ростом валюты и чисто медицинским фактором. Чем опасен коронавирус для российской экономики и как можно улучшить свое финансовое состояние, «КВ» выясняли в беседе с нашим экспертом — доктором экономических наук, профессором института управления, экономики и финансов КФУ Игорем Кохом.

— Игорь Анатольевич, простому человеку трудно понять, какая связь между мировой эпидемией коронавируса и понижением цен на нефть? Как же коронавирус влияет на экономику?

— Любая эпидемия подобного масштаба сама по себе на мировые цены основных сырьевых ресурсов серьезно повлиять не может, как не может и нанести сколь-нибудь значительный экономический ущерб мировой экономике. За последние годы мир сталкивался с несколькими эпидемиями, вызванными новыми вирусами, но все они оставались преимущественно медицинской проблемой.

Однако в данном случае эпидемия возникла в Китае, который является крупнейшим в мире производителем промышленных товаров. Причем в этой стране производятся не только бытовые, потребительские товары, но и различная техника, оборудование, транспортные средства, множество компонентов, необходимых для производств, находящихся в других странах. По многим позициям Китай является одним из крупнейших поставщиков или даже единственным. Поэтому карантинные меры, введенные китайскими властями, привели к остановке большого числа предприятий. В случае продления карантина она может грозить и зарубежным предприятиям, использующим китайские комплектующие. В других странах, где вирус начал распространяться в последние дни, возможно введение аналогичных ограничительных мер.

Остановка производств в свою очередь приводит к сокращению потребления энергии и сырья. А ограничение передвижения людей и грузов — к сокращению потребления топлива. В результате сырьевой, в том числе нефтяной, рынок перенасыщается, цены падают. Когда эпидемия пойдет на спад и экономическая активность возобновится, цены на сырье, безусловно, восстановятся.

— Чем опасен коронавирус для российской экономики?

— Даже если не принимать во внимание возможное распространение вируса на территории России, эпидемия уже сейчас негативно сказывается на российской экономике. И чем дольше она будет продолжаться, тем более серьезными могут быть экономические последствия. Пока основной негативный фактор — это сокращение спроса и снижение цен на основные экспортные товары, что приведет к уменьшению выручки предприятий-экспортеров, которые являются крупнейшими налогоплательщиками. Соответственно и к уменьшению поступлений в федеральный бюджет.

В свою очередь это будет сдерживать рост доходов населения, внутренний спрос на товары и услуги. То есть в большей или меньшей степени проблемы возникнут у всех предприятий. Очевидно, что при наличии таких рисков инвесторы становятся менее оптимистичными, акции компаний начинают дешеветь. А сокращение объемов продаваемой валютной выручки давит на валютный рынок, и валюта дорожает.

В целом, если эпидемия завершится в течение нескольких месяцев, экономика России пострадает не слишком сильно. Хотя отдельные сферы бизнеса (например, связанные с туризмом), конечно, понесут большие потери.

— Ходят слухи, что мы стоим на пороге очередного экономического кризиса…

— Сейчас можно объективно говорить лишь о некотором замедлении экономического роста как в России, так и во всем мире, но не о полноценной депрессии или кризисе. Однако общий груз проблем и противоречий в мировой экономической системе и экономиках крупнейших стран мира, накопленный за последние десятилетия, делает экономику очень уязвимой, чувствительной к негативным внешним воздействиям.

— Ваше мнение по поводу того, что многие известные политики и экономисты считают эту ситуацию срежиссированной…

— Данная ситуация, как и любой другой катаклизм всемирного масштаба, может принести основным глобальным экономическим и политическим игрокам только потери и породить дополнительную неопределенность и риски. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что кто-то сознательно создал эпидемию. Однако весьма вероятно, что найдутся желающие воспользоваться эпидемией в своих коммерческих или политических интересах. Для этого они будут распространять ложную информацию о ситуации или, наоборот, скрывать истинное положение дел.

— Проблемы в российской экономике очевидны. А каковы наши преимущества перед Западом?

— Запад в совокупности, конечно, обладает несоизмеримо большей экономической мощью, чем Россия, поэтому никаких преимуществ в случае жесткого экономического противостояния Россия иметь не будет. Однако у нас есть ресурсы и технологии, достаточные для обеспечения собственной экономической независимости в условиях отсутствия возможности полноценного делового взаимодействия с Западом.

— Почему в наших банках постоянно снижаются процентные ставки? Это тревожная ситуация?

— Процентные ставки в России снижаются в течение последних пяти лет. Это снижение отражает в первую очередь снижение темпов инфляции — как фактической, так и ожидаемой. Кроме того, Банк России, снижая ключевую ставку (а за ней снижаются и ставки коммерческих банков), облегчает предприятиям доступ к кредитным ресурсам. Дает людям возможность получать ипотечные и потребительские кредиты на более приемлемых условиях. Таким образом, снижение ставок — это естественный процесс, в целом для экономики позитивный. Что же касается ставок по банковским вкладам, то они обычно на один-два процентных пункта выше текущей инфляции, и большей доходности от вкладов ожидать не стоит.

— В чем же рядовым гражданам хранить свои сбережения? Стоит ли забирать их из банков?

— Универсального ответа на этот вопрос не существует. Все зависит от размера и характера доходов и расходов семьи, а также целей, для которых делаются сбережения, желания или нежелания рисковать ради высокой прибыли, многих других факторов. Забирать деньги из банков нет никакой необходимости: банковская система России сейчас вполне устойчива.

— Профессор, посоветуйте, как улучшить свое финансовое благополучие?

— Если человек делает все возможное для повышения уровня своих доходов, то его финансовое благополучие всецело зависит от того, насколько грамотно он ими распоряжается. В связи с этим можно посоветовать контролировать свои расходы, избегая лишних, ненужных трат. Не пользоваться потребительскими кредитами без крайней необходимости. Не пытаться жить на широкую ногу, не имея соответствующих финансовых возможностей. Кроме того, нужно всегда иметь финансовые резервы, сбережения, которые могут выручить в критической ситуации.