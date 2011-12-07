Протоиерей Владимир Самойленко: Великий пост - это воздержание от делания дурных дел

О том, какие правила рекомендуется соблюдать верующему в течение этого времени, корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал секретарь Казанской епархии протоиерей Владимир Самойленко:

— Великий пост — это благословенное время, когда человек находится в пути. Что это за путь? Это путь к Пасхе. К самому главному христианскому празднику — Светлому Христову Воскресению. Это путь духовного совершенствования, духовного роста.

Почему-то порой многие первым делом задают вопрос: как поститься, какую пищу мы должны вкушать, а какую не должны? Но ведь это не самое главное! В Евангелии сказано: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из его уст». Человека оскверняет не пища, но гнев, злость, осуждение других. А ведь человек — это не просто тело, это еще и дух! Что такое пост духовный? Это воздержание от различных увеселений, зрелищ, пустого времяпрепровождения, нескромных разговоров. Лучше воздержаться от всего, что возбуждает чувственность, рассеивает ум и уводит от главного к второстепенному. Во время Великого поста важно размышление о своей жизни, оно должно приводить к суду над самим собой. Это очень важный момент — увидеть в себе все свое несовершенство и суметь осудить себя. Если мы сможем осудить свое несовершенство, то сделаем шаг к последующему за ним исправлению.

Не случайно Великий христианский пост начинается с взаимного прощения — Прощеного воскресенья, когда мы просим друг у друга о прощении обид.

Нужно вырвать из сердца всю злобу, которая есть в нем, всю ненависть. Иначе на кого мы будем похожи в дни поста? На позу скорпиона, который долгое время может оставаться без пищи, но продолжает вырабатывать в это время яд. Вселите в свое сердце любовь к окружающим! Помогите нуждающимся в помощи, поддержите их. Таких людей очень много рядом с нами. Наши молитвы, наше постное делание должно сопровождаться деланием добрых дел.

Напомним и об ограничениях Великого поста в еде. Главное среди них — воздержание от мясных и молочных продуктов. В первую и последнюю неделю исключается и растительное масло. В течение всего Великого поста вкушать рыбу разрешается только дважды — на Благовещение и в Вербное воскресенье. Накануне Вербного воскресенья, в Лазареву субботу, разрешается вкушение рыбной икры. В среду и пятницу — пища без растительного масла.

Не у каждого хватает сил пройти этот спасительный путь. Пост нужно соблюдать разумно, исходя из своих сил. Лучше съесть кусочек мяса, чем быть от голода злым на всех и вся. Есть и послабления в Великом посте — они предусмотрены для детей, кормящих матерей, больных, военнослужащих, находящихся на боевом посту, людей, выполняющих тяжелую физическую работу.

Но главным ограничением поста остается наше воздержание от делания дурных дел.