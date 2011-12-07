Тимоти Ричардсон: У Казани блестящее будущее

— Господин Тимоти, какова цель вашего визита в нашу республику?

— Я специально выбрал Казань в качестве первого российского города, в который решил поехать после возвращения в Москву в 2018 году. Татарстан — динамично развивающаяся республика с инновационным мышлением, и мы видим здесь множество возможностей. Я очень доволен своим визитом в Казань.

— С кем вы встретились? О чем договорились?

— Долгое время мы не могли ездить в российские регионы из-за ситуации с кадрами. Сейчас положение улучшилось, и мы можем себе это позволить, чтобы научиться лучше понимать Россию. Сидя все время в посольстве, я этого сделать не могу. Поездки в Казань и другие российские города имеют для нас большое значение. Нам важно встречаться с людьми и беседовать с ними о возможностях расширения сотрудничества, нашем стремлении открывать новые перспективы для наших компаний, научных институтов и программ обмена, которые мы курируем в посольстве. В Казани наша делегация встретилась с представителями Президентской администрации, занимающимися вопросами внешних связей, представителями министерства иностранных дел, c Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан, представителями Духовного управления мусульман и выпускниками наших программ обмена.

— Чем объясняется ваш интерес к исламу?

— Мне интересно было услышать мнение религиозных деятелей о выстраивании отношений между разными религиями в межконфессиональном и многонациональном обществе, о том, какой они видят роль ислама в Татарстане. Признаюсь, для нас это и возможность узнать что-то новое в таком непростом вопросе.

— Какие проекты планируете осуществить в рамках сотрудничества между США и Республикой Татарстан?

— Пока мы планируем поддержать уже реализуемые между нами программы. Например, в сфере культуры, обмен по программам Фулбрайта, «Открытый мир». Один из моих коллег выступил в Казани с презентацией программы «Летняя работа и путешествие». Она предназначена для молодых людей из Татарстана, которые хотели бы провести лето в США. Конечно, приоритетная задача — способствовать развитию торговли и бизнеса. Люди, с которыми мы встречались, ясно дали понять, что у них есть большое желание расширять сотрудничество с американским бизнесом. Они хотели бы видеть американский бизнес здесь. Мы возвращаемся в Москву с пониманием, что в Татарстане есть много возможностей, чтобы реализовать их в будущем.

— Планируется ли увеличить внешнеторговый оборот между США и Татарстаном?

— Это зависит от открывающихся возможностей. Американский бизнес известен своей инновационностью, поиском новых рынков. Мы в посольстве можем постараться помочь в налаживании связей между американскими компаниями и их потенциальными партнерами в Татарстане.

— Каковы ваши впечатления о Казани и татарстанцах?

— Впечатление очень положительное. Другого и быть не может. В воскресенье вечером в Казани прошел концерт американских музыкантов. (В Казанской Ратуше состоялось открытие V фестиваля Hôtel de ville, где при поддержке Посольства США в Российской Федерации выступила американская джазовая певица и композитор Селис Хендерсон. Джаз-бэнд американских музыкантов во главе с Хендерсон представил программу, в которую вошли ее собственные композиции, а также известные хиты Стиви Уандера, Джони Митчелла, Джими Хендрикса в джазовой обработке. — Ред.). Мы там были, и реакция публики на американскую музыку оказалась такой теплой и радушной, что этот вечер стал для нас особенным. Еще мы общались с американцами, которые находятся здесь по программе Фулбрайта. Они просто влюбились в Казань и Татарстан! Что касается меня лично, то находиться в городе с богатейшей историей, у которого есть свой кремль, очень увлекательно. Я много ездил по городу и видел, что у вашей столицы есть точки роста. Можно представить себе, какое будущее у Казани при таком потенциале. Могу сказать вам без тени сомнения, что татарстанцы, с которыми я встречался последние несколько дней, очень гордятся своей республикой и столицей. Все эти два дня я говорил всем в шутку, что надо было уехать из Москвы в Казань, чтобы увидеть зиму. А мне отвечали: «Вам надо приехать летом». И я приеду.

— Как сегодня вы оцениваете российско-американские отношения?

— Это не государственная тайна — у нас много разногласий. Но вы видите, что Президент Трамп хочет улучшить эти отношения. Кроме того, есть области, в которых мы продолжаем сотрудничать с вами, например, борьба с терроризмом. Насколько я знаю, на прошлой неделе Президент Путин заявил, что благодарен ФБР и правоохранительным ведомствам США за предоставление информации о потенциальном теракте в Санкт-Петербурге. Кроме того, у нас очень хорошее взаимодействие по Северной Корее. Цель общая — достижение стабильности на Корейском полуострове.

— Вы давно работаете в России. Чем, на ваш взгляд, россияне отличаются от американцев?

— Культурные различия, конечно, есть. Но если внимательно посмотреть, то станет очевидно, что общего у нас гораздо больше, чем различий. Одно мы знаем наверняка: когда получается развивать наши связи, к примеру, чтобы граждане России могли ездить в США, а граждане США в Россию, тогда начинаем лучше понимать друг друга.

— Что, на ваш взгляд, нас разделяет?

— Интересный вопрос! Конечно, у нас есть разногласия во взглядах на политическом уровне. Но что касается личностного, человеческого уровня, то я могу с уверенностью сказать, что ни мне, ни большинству моих коллег никто никогда не высказывал антиамериканских взглядов. Наоборот, когда меня спрашивают, американец ли я, и когда отвечаю утвердительно, люди реагируют очень тепло и доброжелательно.

— Что значит быть американцем?

— Мы очень самостоятельны. Нас с раннего детства учат полагаться только на себя. Еще мы большие оптимисты.

— Вы многие годы работали журналистом. Хотелось бы узнать, с какими вызовами сегодня сталкиваются средства массовой информации в США.

— По собственному опыту могу сказать, что медиарынок меняется с середины восьмидесятых, когда я еще работал журналистом, под влиянием технологий, и он меняется, по мнению некоторых экспертов, очень быстро. Идет огромный поток информации, по сути новостной цикл круглосуточный. Тем не менее в США есть люди, которые пользуются традиционными СМИ — печатными газетами и журналами, телевидением, но есть и аудитория, использующая такие источники информации, как Twitter, Facebook. Недавно в США было проведено исследование, которое показало, что в настоящее время около 55 процентов американцев полностью или частично узнают новости в социальных сетях. Это меня в некотором смысле тревожит, поскольку тому, что появляется в социальных сетях, недостает объективности и ориентированности на факты — того, чего придерживаются традиционные СМИ и профессиональные журналисты. Еще один из вопросов, который сегодня стоит перед печатной прессой в США: как изданиям зарабатывать деньги, перейдя в режим онлайн? Если у таких крупных солидных изданий, как «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост» и «Уолл-стрит джорнэл», имеются возможности для этого, то у маленьких местных газет их нет.

— Почему вы ушли из журналистики в политику?

— Я решил оставить журналистику и заняться чем-то еще, потому что уже в конце восьмидесятых газетная индустрия США переживала финансовые трудности и было сложно найти работу. Искал сферу деятельности, в которой мог бы использовать свои репортерские и писательские навыки. Мне хотелось, чтобы то, что напишу, люди прочитали. Я хотел найти такую работу, которая позволила бы мне путешествовать, жить и работать в разных странах. Мне очень повезло: я удачно сдал экзамен Государственного департамента на должность дипломата. В следующем месяце будет 25 лет моего пребывания на дипломатической службе.

— Замечу, многие великие мира сего, прежде чем управлять государством, занимались журналистикой. Такие, например, как Уинстон Черчилль, Владимир Ленин…

— Я бы не хотел быть в одной компании с господином Лениным. Кстати, 33-й Президент США Гарри Трумэн тоже был журналистом.

— 25 июня нашей республике исполняется 100 лет. Что бы вы пожелали нам накануне юбилея?

— Татарстан — это и богатейшая история, и динамично развивающийся регион России. А у Казани блестящее будущее. Поэтому я хотел бы пожелать всем жителям Татарстана неизменного успеха и процветания.

Венера ЯКУПОВА, главный редактор газеты «Казанские ведомости», Республика Татарстан