В Казани в зону парков переведут сквер «Стамбул» и бульвар «Белые цветы»

Мэрия Казани переведет 15 земельных участков в зону парков. Объявлены общественные слушания по данному вопросу, уточняется в постановлении, опубликованном в сборнике документов исполкома.

В общей сложности в будущие парки хотят перевести 33,6 тыс. кв. м. земельных участков, которые в данный момент являются зонами обслуживания населения, многоэтажной застройки и коммунально-складской.

Это касается сквера «Стамбул» и бульвара «Белые цветы».