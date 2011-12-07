В Казани в зону парков переведут сквер «Стамбул» и бульвар «Белые цветы»

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Мэрия Казани переведет 15 земельных участков в зону парков. Объявлены общественные слушания по данному вопросу, уточняется в постановлении, опубликованном в сборнике документов исполкома.
В общей сложности в будущие парки хотят перевести 33,6 тыс. кв. м. земельных участков, которые в данный момент являются зонами обслуживания населения, многоэтажной застройки и коммунально-складской.
Это касается сквера «Стамбул» и бульвара «Белые цветы».