В Казани выбирают лучших официантов, барменов, поваров, горничных и блогеров

В Казани завершился второй соревновательный день конкурса «Звезды гостеприимства» для предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

«Участники соревновались в шести номинациях — „Лучший официант“, „Лучший бармен“, „Лучший повар“, „Лучший кондитер“, „Лучшая горничная“ и „Лучший блогер“», — уточнили в ведомстве.

Конкурс проводится уже 5 раз. В этом году в нем участвовали 150 представителей сферы услуг.

Претенденты на звание «Лучший блогер» должны были снять видеоролик про одну из достопримечательностей столицы РТ. Поварам предстояло приготовить блюдо из птицы, руководствуясь принципами осознанного потребления, а официантам предложили провести декантацию вина, сервировать стол, сложить на скорость салфетку и презентовать гостю блюдо.

Участников оценивала специально собранная комиссия из именитых шеф-поваров, отельеров, рестораторов и барменов.

«Отрадно, что в нашем конкурсе принимает участие большое количество молодежи. Профессиональное сообщество поддерживает их начинание», — отметил председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Зуфар Гаязов.