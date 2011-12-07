В России изменят систему отпусков и декретов

В России с 2021 года изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Теперь их компенсацией займется Фонд социального страхования, а не работодатели, сообщает новостной портал «Известия».

Работу над разработкой законопроекта осуществит министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, что гарантирует гражданам получение всех страховых выплат.

В пресс-службе правительства объяснили, что такой подход будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан.

Как заявил первый зампред думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, такое решение даст работникам ряд преимуществ, ибо у работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Трудящийся будет чувствовать себя спокойнее, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в ФСС.