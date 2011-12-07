В Татарстане более 60% учащихся совмещают учебу с работой

На одном из сайтов для поиска работы проводился опрос, в ходе которого выяснилось, что в Татарстане порядка 61% студентов совмещают учебу с работой или подработкой.

Всего было опрошено 2 050 соискателей в возрасте до 25 лет. Из них 26% сообщили, что подработка связана с их будущей профессией, а у других 52% работа совершенно не связана со специальностью, на которую они учатся.

По словам студентов, совмещать учебу с работой они начали, в первую очередь, из-за денег. А уже потом ради получения опыта и знаний. Около 16% опрашиваемых планируют остаться работать в этой же компании и после обучения.

Для многих принявших в опросе участие наиболее важным фактором при выборе работы являются гибкий график, удобное рабочие место, широкие возможности для карьерного роста, оплату сверхурочного рабочего времени и обучения (курсы повышения квалификации, тренинги и т.д.).