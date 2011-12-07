Волейболистка «Динамо-Казань» вышла на одиночный пикет в поддержку высоких людей

Волейболистка из казанского клуба «Динамо» вышла на одиночный пикет возле памятника Шаляпину. Спортсменка опубликовала фотографию с плакатом «Хватит спрашивать мой рост» на своей странице в Instagram.

Девушка также пикетировала со слоганами: «Это гены, а не морковь» и «Нет, я не баскетболистка».

Бирюкова рассказала, что на подобный поступок ее вдохновил парень, который призывал прекратить отправлять голосовые сообщения в мессенджерах.

«Удобный случай высказаться о том, что накипело. Подключайтесь, создадим свой клуб „Клуб Рослых и Находчивых“», — отметила спортсменка, напомнив, что ее рост составляет 1,93 м.



