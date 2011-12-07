Врачи Нижнекамска сделали операцию 100-летней труженице тыла

В Нижнекамскую центральную многопрофильную больницу поступила пожилая пациентка, 1919 г. р., в тяжелом состоянии. Медиками сразу же был определен диагноз: острая кишечная непроходимость, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

С данной анатомической патологией в хирургическом отделении стационара никогда прежде не имели дело. Но несмотря на сложность сложившейся ситуации, команда врачей и медицинских сестер выполнила свою работу быстро и профессионально.

Операция прошла успешно. В настоящий момент пациентка находится в палате для ветеранов под присмотром родственников. Бабушка чувствует себя хорошо.