Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Самру Бикмееву. Фото со встречи он разместил в соцсетях и рассказал, что в годы войны женщина была операционной медсестрой и помогала раненым. Кроме того, всю свою жизнь она посвятила медицине.

Самра Бикмеева родилась в мае 1921 года в деревне Чирки-Кильдуразы — сейчас это Буинский район республики. В 1941 году он окончила Казанскую акушерскую школу и через месяц была призвана на фронт. Она участвовала в Курской битве, в освобождении Беларуси, Литвы и Латвии, дошла до Германии и даже принимала участие во взятии Берлина.

В 1950 году она вернулась в столицу Татарстана и стала работать акушеркой. Через два года перешла в инфекционное отделение Казанского военного госпиталя, где в должности старшей медсестры проработала до пенсии. Имеет множество наград.