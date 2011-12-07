В Набережных Челнах женщина прогнала мальчика с «собственной» детской площадки

В поселке ЗЯБ в Набережных Челнах произошел скандал между женщиной и ребенком. Женщина дома запретила мальчику кататься во дворе на велосипеде, заявляя, что детская площадка находится в ее собственности. Видео с инцидентом появилось в соцсетях.

В посте указано, что ребенок приехал во двор покататься на велосипеде, но местная жительница запретила ему это делать. По словам женщины, за эту площадку заплатили жители окрестных домов и лично она, а потому объект находится в их собственности. И раз мальчик здесь не проживает — то и пользоваться площадкой не может.

Ребенок попытался возразить, что эта площадка — общественное место, однако женщина была непреклонна. Она отправила мальчика в парк «Гренада», заявив, что у нее есть документы, подтверждающие права собственности на площадку. Показывать их женщина отказалась и потребовала, чтобы мальчик привел своих родителей.