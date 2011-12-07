Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева о Татарстане: «Кто хоть раз гостил у татар, тот знает, как это чудесно»

Сардана Авксентьева, снискавшая популярность в бытность мэром Якутска, прилетела на выходные в Казань. О том, что она с мужем решили провести несколько дней у родственников в Татарстане, она сообщила в своём Инстаграме.

«Для моих новых подписчиков: у нас с мужем один зять — татарин, а другой — бурят. Поэтому одна внучка у нас татарочка, а другая — буряточка. Вот такая у нас многонациональная семья», — рассказал Авксеньтева.

Пост она проиллюстрировала фотографиями с татарской выпечкой, которую, по словам Сарданы Авксеньтевой, делает мама её зятя, признавшись, что она «настоящий победитель международного конкурса татарской кухни». Также она призналась в любви к природе республике и особо отметила гостеприимство татар.

«Кто хоть раз в жизни гостил у татар, тот знает, как это чудесно — окунуться в море гостеприимства, вновь и вновь чувствовать магию вкусов богатейшей татарской кухни, каждой частичкой души впитывать особую, „ламповую“ атмосферу дружеских ужинов», — написала в блоге Авксеньтева.