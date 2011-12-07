Глава ДУМ РФ предложил вузам РТ курировать татарские сельские школы в российских регионах

Глава ДУМ РФ Альбир Крганов предложил вузам Татарстана курировать татарские сельские школы в российских регионах.

«Хочу высказать предложение о необходимости установления шефства вузов Татарстана над школами самых крупных татарских сел в субъектах РФ», — сказал он на XI Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».

Крганов отметил следующие села, где необходимо кураторство: Средняя Елюзань в Пензенской области, Шыгырдан в Чувашии, Белозерье в Мордовия, Алькино в Самарской области, в деревнях Сибири и др.

«В этих селах — истоки и родники нашей самобытной культуры, традиций и основ народной жизни, это островки татарскости в нашей современной жизни», — резюмировал глава ДУМ РФ.