«Очевидно, это был поджог»: почему горит Русско-Немецкая Швейцария в Казани

«Никто понятия не имеет, почему это происходит»

Сообщения о том, что на территории парка «Русско-Немецкая Швейцария» пожары начали поступать 4 июня. Автор Телеграм-канала «Арихектурасы» Ян Гордеев сообщил о том, что в лесу тлеет практически 30 гектаров и совершено около 30 поджогов. На территории парка горела сухая трава, пни и стволы деревьев.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ в тот день «Казанским ведомостям» сообщили, что на месте работает пожарный расчет. По информации пожарных, на площади 10 квадратных метров тлели пни и сухостой, тушение осложнял сильный ветер.

«Никто понятия не имеет, почему это происходит — ни экоактивисты, ни власти города. Все в полнейшем шоке, мыслей никаких нет — кто это мог быть. Есть самая банальная теория, что это могут сделать некие девелоперы, которые хотят представить эту территорию депрессивной и потом сказать: „Какой тут вам парк, здесь одни угольки, давайте будем тут что-нибудь строить“», — рассказал «Казанским ведомостям» экоактивист Тимур Ескараев.

Он сообщил, что 3-го числа здесь подожгли лесок, который не представляет никакой экологической ценности, но вчера, 4 июня огонь разгорелся уже со стороны садового общества, где произрастают редкие краснокнижные виды растений, тот же самый реликтовый папоротник.

«Нужно быть совершенно отмороженным, чтобы поджигать этот парк»

Жемчужина города — именно так называет эту территорию в центре Казани Ескараев. Того, кто мог поджечь здесь сухую траву, экоактивист назвал «отмороженным», вспомнив и то, что мэр Ильсур Метшин обозначал эту территорию как главнейший парк.

«Может быть, это сделали какие-то сектанты, в комментариях [в соцсетях] возникают странные люди, которые говорят, что это сакральное место для разных общин. Непонятно, кто может за это взяться — экологи в парке уже разметили тропинки, вроде все хорошо и красиво. И я в курсе ситуации, и я понимаю, что властям не нужны эти поджоги, здесь должен быть красивый парк. Если здесь будет что-то выжжено и появятся высотки, это будет эпический скандал, потому что настолько распиарена тема со стратегией развития реки Казанки… Так что мы не понимаем кому это выгодно», — недоумевает наш собеседник.

Тимур Ескараев подчеркнул, что третьего числа стало понятно, что кто-то заходил в лес и поджигал траву и пни. Как он выразился, «сплошного пала» тут не было: кто-то ходил и от бревна к бревну совершал поджоги.

«Была большая опасность, что пал мог перейти на краснокнижную зону, потому что там много пуха, и пострадали бы редкие растения. Эти поджоги мы оперативно затушили, в первые часы приходилось тушить тление ботинками и лопатами. Потом случился еще один поджог, но тогда уже пожарные все оперативно потушили», — поделился волонтер.

«Поджоги были и в прошлом году, но только не в чаще леса»

По словам Ескараева, в прошлом году поджоги тоже были, был пал травы на той же самой местности, но, как правило, прогорали только полянки и не более.

«Эти палы были каждую весну, и этим каждый год кто-то занимается, но такого, чтобы огонь заходил в чащу леса, не было никогда, потому что туда огонь не проникает. Там такая чащоб, через которую невозможно пробраться. А вчера наши товарищи чуть не за руку поймали троих поджигателей, и сегодня мы пытаемся их найти», — заключил Тимур Ескарев.

Каким должен быть парк Русско-Немецкая Швейцария по задумке властей города

«Русско-Немецкая Швейцария» — это особо охраняемая природная территория в центре Казани.

Концепция природного парка предполагает сохранение природного ландшафта и естественных тропинок. На территорию, где произрастают особо ценные и редкие породы растений, доступ будет ограничен. В пойменной части Казанки планируется устройство деревянных мостков с понтонными пирсами и причалами, высадка водолюбивых трав и кустарников. В парке планируются центр инкубации особо ценных пород растений и башня для наблюдения за птицами.

Въезд на автомобилях будет ограничен, как и доступ на территорию, где растут редкие растения. Вся инфраструктура будет находиться на входе в парк.