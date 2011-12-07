Более 40% опрошенных жителей городов РТ сортируют мусор

Более 40% опрошенных жителей Казани, Нижнекамска и Зеленодольска сортируют мусор. Nаковы результаты соцопроса? проведённого Региональным Центром общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.

А 36,8% респондентов признались. что мусор не сортируют, но будут сортировать, если рядом с домом появятся специальные баки. 9,1% не сортируют мусор, потому что в доме нет места для сортировки.

88,6% опрашиваемых также рассказали, выбрасывают мусор в мусорные контейнеры, также 6,9% пользуются мусоропроводом. Но вот площадки с контейнерами для раздельного сбора мусор есть только у 32,7% респондентов, 54,9% ответили, что на территории их домов установлены обычные баки для мусора, у 5,2% вообще нет мусорных баков.

Центр общественного контроля ЖКХ провёл опрос, чтобы выяснить отношение татарстанцев к раздельному сбору мусора, а также — как они оценивают проведение «мусорной реформы».

В опросе приняли участие 673 жителя республики, которые ответили на 12 вопросов о реализации мусорной реформы в регионе. Большинство опрашиваемых были из Казани — 88,4%, Нижнекамскf — 2,3%, Зеленодольскf — 2,9%.