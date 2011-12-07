В день 1100-летия ислама Хуснуллин предложил заложить камень новой мечети в Казани

Первый камень соборной мечети Казани заместитель премьер-министра РФ Марат Хуснуллин предложил заложить к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

В обращении к президенту РТ Хуснуллин говорит, что вопрос о строительстве соборной мечети уже обсуждался. «Было бы правильным заложить камень к нашему юбилею», — отметил премьер.

Ранее власти Татарстана планировали провести конкурс на проектирование будущей мечети в Казани. Вместимость духовного учреждения будет составлять около 10 тыс. человек. Сейчас в рассмотрении находятся несколько площадок для строительства.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Челнах продолжается возведение соборной мечети возле городской мэрии. Строительство мечети началось в 2010 году на средства пожертвований жителей и предприятий Челнов.