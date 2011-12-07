В Культурном центре МВД в Казани простились с генерал-майором Дамиром Динниуловым

В Казани в Культурном центре имени Пушкина прошла церемония прощания с генерал-майором Дамиром Динниуловым. Траурный митинг начался сегодня сегодня в 10 утра.

На прощании присутствовали множество представителей правоохранительных ведомств и ДОСААФ, а также министр внутренних дел РТ Артем Хохорин, прокурор РТ Ильдус Нафиков, руководитель аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, военный комиссар республики Сергей Погодин и директор ГБУ «БДД» Рифкат Минниханов. Траурный марш на церемонии прощания играл оркестр МВД.

Генерал-майора похоронили на Арском кладбище.

Напомним, Дамир Динниулов скоропостижно скончался 4 июня в возрасте 58 лет. Причиной стали проблемы с сердцем.

Динниулов родился в Казани. В 1984 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР, а в 1991 году Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД РФ. С 1999 по 2002 занимал пост начальника Управления государственной противопожарной службы МВД РТ. С 2002 по 2011 был замминистра внутренних дел по РТ, начальником тыла МВД РТ. С 2011 года по 2018 год занимал должность замминистра внутренних дел по республике, затем перешел в ДОСААФ.