Андрей Большаков: «Прямая линия с Президентом РФ - один из институтов непосредственной демократии в современной России»

Состоялась прямая линия с Президентом РФ Владимиром Путиным. Главными темами на ней были последствия пандемии и социальная повестка. Члены экспертного клуба высказали своё мнение по поводу ежегодного мероприятия.

По мнению Председателя Общественной палаты Республики Татарстан Зили Валеевой, важно то, что ежегодно на прямых линиях всё чаще стали подниматься вопросы социального значения, которые прямо отражают качество жизни граждан в стране.

Политтехнолог Владимир Кутилов считает, что вопросы во время прямой линии можно было разделить на три блока: социальная поддержка, коммуникация с властью и защита страны. По ним можно определить проблемы современного российского общества.

У председателя Молодежного правительства Республики Татарстан Абросимовой Аллы, исходя из прямой линии, сложилось такое мнение, что ключевые запросы сегодня – социальные. А показатель активности граждан виден во всех сферах.

Заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков отмечает, что: «Прямая линия с Президентом РФ - один из институтов непосредственной демократии в современной России». Он добавил, что в этом году доступность выхода на связь с Президентом была повышена, но качество связи всё равно оставляло желать лучшего, поэтому он выразил надежду, что в будущем этот вопрос будут решён.

Рост цен на продукты, на жилищно-коммунальные услуги, проблемы экологии и утилизации отходов – эти темы, по мнению кандидата экономических наук Мунира Гафиятуллина, были краеугольным камнем беседы политика с народом. Прямая линия даёт почувствовать Президенту, как живёт сейчас народ, убедиться во всём своими глазами, добавил он.