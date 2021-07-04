Госконтракты на трусах: зачем казанский Пороховой завод потратит миллионы на нижнее бельё

От брифов до «семейников»

Пороховой завод закупит нижнее белье на четыре с лишним миллиона рублей. В комплект поставки войдут 3,4 тыс. бюстгальтеров стоимостью 2 млн 380 тыс. рублей, 3,5 тыс. женских трусов на сумму чуть более миллиона рублей и 2,4 тыс. — мужских. Кстати последние обойдутся почти на 50% дешевле, их стоимость составит 600 тыс. рублей.

К госзакупке прилагается обширное техзадание с подробным описанием необходимых моделей белья. Так, например, бюстгальтер должен состоять из стопроцентного хлопка, а его чашки из трёх деталей, из которых «нижняя на подкладке и частично выстроена параллельными строчками». Руководство порохового даже указало, сколько крючков должно быть на застежке, и расписало, как именно должны быть обработаны верхние срезы бюстгальтера.

«К переднему и боковому срезам чашек притачиваются кокетки. Верхние срезы бюстгальтера и часть бретелей обработаны в окантовку. Задняя часть бретелей из эластичной бретелечной тесьмы с регуляторами длины. Нижний срез бюстгальтера обработан косой бейкой с подгибкой среза. Застежка на два крючка с эластичной вставкой», — говорится в техзадании.

Помимо этого, в документации четко указаны необходимые модели трусов. Для женщин — это брифы, проще говоря — укороченные шорты, облегающие ягодицы. Что касается модели для мужчин, то там все гораздо проще и понятнее — обычные «семейники». Посадка для всех одинаковая — средняя, а талия не завышенная. Но несмотря на это, в техзадании все равно остается место для разнообразия, например, завод отметил, что трусы должны быть разных цветов. Размерный ряд одинаков как для мужчин, так и женщин — от 38 до 68.

Землю — крестьянам, трусы — рабочим

Помимо дизайнерских параметров посадки и моделей нижнего белья, в документации есть еще несколько более важных уточнений. Одно из них — обязательное условие, чтобы трусы и бюстгальтеры были из стопроцентного хлопка. На самом деле, это не следование тренду на натуральность от руководства завода, а необходимая мера безопасности.

Как рассказали «Казанским ведомостям» на заводе, из-за того, что предприятие является стратегическим объектом повышенной опасности, в его взрыво- и пожароопасных цехах запрещается работать в синтетической, шелковой и шерстяной одежде. Также именно поэтому одним из требований госзакупки является условие, что напряжённость электростатического поля на поверхности изделия должна быть не более 0,3 кв. м.

Поскольку синтетические материалы, в том числе и на сотрудниках, могут привести к пожарам на производстве, по документам предусмотрена выдача спецодежды из хлопчатобумажных тканей, начиная от верхней одежды и заканчивая нижним бельем, пояснили на заводе.

Все закупаемое белье будет выдаваться сотрудникам совершенно бесплатно, и даже в случае увольнения плата за его использование взиматься не будет. Вся спецодежда, в том числе трусы и бюстгальтеры, принимаются специальной комиссией, действующей на основании приказа гендиректора. Основным критерием отбора трусов и бюстгальтеров является состав, а именно стопроцентный хлопок. В этом случае белье не создает разряд статического электричества, которое является одним из основных опасных факторов во взрыво- и пожароопасном производстве, подчеркнули на предприятии.

Пожар из-за синтетического бюстгальтера

Разговоры о пожаре на заводе из-за «неправильного» белья — не шутки. Подобный прецедент на предприятии был 20 июня 2016 года. Тогда трое сотрудников порохового получили ожоги различной степени тяжести. На двоих из них была синтетическая одежда — носки и бюстгальтер, что стало причиной пожара на предприятии.

Как пояснил Халил Гиниятов, на тот момент занимавший должность гендиректора завода, перед началом работы каждый сотрудник должен был расписываться в журнале, что на нем нет синтетической одежды. После этого мастер проводил внешний осмотр и также расписывался, подтверждая отсутствие синтетики в наряде сотрудника.

Тогда же Гиниятов предложил обязать сотрудников Казанского порохового завода перед началом работы снимать свое белье и одеваться в предложенное предприятием хлопчатобумажное. Сейчас, согласно документации, на участие в госзакупке заявились две компании: из России и Китая.

Кому из участников тендера отдаст предпочтение предприятие остается загадкой, но хочется надеется, что независимо от выбора пожаров на пороховом больше не будет.