Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Магдеев о ремонте инфекционки в Челнах: к сентябрю все работы должны быть закончены

Дальше по плану ремонт блоков «А» и «Г».

В Набережных Челнах в виду роста заболеваемости COVID-19 ускорят ремонт инфекционной больницы. Об этом сообщают «Челнинские известия».

«Просьба — работу с Минздравом РТ провести по инфекционной больнице. Мы договорились, к началу сентября все строительно-монтажные и ремонтные работы должны быть закончены», — обратился к профильным управлениям в исполкоме мэр автограда Наиль Магдеев.

Градоначальник подчеркнул, что блок «Б» должен начать работать с начала сентября с учетом существующей нагрузки. Дальше по плану ремонт блоков «А» и «Г». 

КВ
Лента новостей