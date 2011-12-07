Магдеев о ремонте инфекционки в Челнах: к сентябрю все работы должны быть закончены

В Набережных Челнах в виду роста заболеваемости COVID-19 ускорят ремонт инфекционной больницы. Об этом сообщают «Челнинские известия».

«Просьба — работу с Минздравом РТ провести по инфекционной больнице. Мы договорились, к началу сентября все строительно-монтажные и ремонтные работы должны быть закончены», — обратился к профильным управлениям в исполкоме мэр автограда Наиль Магдеев.

Градоначальник подчеркнул, что блок «Б» должен начать работать с начала сентября с учетом существующей нагрузки. Дальше по плану ремонт блоков «А» и «Г».