Метшин о назначении Нугманова: Доверие ему было оказано не за популярность в соцсетях

На прошлой неделе в Казани выбрали нового руководителя Комитета по делам детей и молодежи, им стал блогер Минтимер Нугманов. Мэр города Ильсур Метшин на аппаратном совещании отметил, что при выборе кандидата в Нугманове увидели яркого лидера.

«На прошлой неделе мы провели открытый набор претендентов на должность Председателя комитета по делам детей и молодежи, мы впервые опробовали трансляцию в прямом эфире в соцсетях. И коллегиально приняли решение, не без споров мы это горячо и долго обсуждали, и мы приняли доверить этот пост Минтимеру Нугманову, человек хорошо известен в молодежной среде. Доверие было оказано не за популярность в соцсетях и среди молодежи, мы на самом деле видели яркого лидера, который хочет изменить молодежную жизнь в Казани к лучшему», — сказал Метшин.

Градоначальник отметил, что у Нугманова есть интересные и нестандартные идеи, которые он отразил в своей презентации, а также показал пути их реализации.

«Это всегда важно, когда у человека есть виденье, как менять молодежную политику. Всегда важно осознавать масштаб того, что предстоит сделать», — подчеркнул Метшин.

Напомним, что Нугманов предложил концепцию амбассадоров комитета, которые бы выбирались известных среди молодёжи личностей.