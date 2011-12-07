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Минниханов сохранил свои позиции, заняв третью строчку в рейтинге самых влиятельных глав региона

Степень его влияния оценивается как «очень высокая».

В рейтинге самых влиятельных глав региона, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций, Президент РТ Рустам Минниханов расположился на третьей строчке рейтинга, укрепив свои позиции. Его влияние оценивается как «очень высокое». Данные из рейтинга АПЭК предоставлены ИА «Татар-Информ».

«На позиции фигурантов рейтинга в июне 2021 года оказали влияние итоги Петербургского экономического форума, проведение прямой линии с Владимиром Путиным и другие факторы» - говорится в материалах.

Президента РТ в рейтинге обогнали только мэр Москвы Сергей Собянин, и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

 

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