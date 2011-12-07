Напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву продлён арест до 11 октября

Напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву продлили арест до 11 октября. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, сообщили ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Галявиеву И. Р., обвиняемому по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 11 октября», — огласили решение в суде. На заседании сам обвиняемый не присутствовал.

Со слов адвоката, сейчас Ильназ ожидает обследования в столичном институте имени Сербского. Его самочувствие оценивается как хорошее.