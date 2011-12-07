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Напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву продлён арест до 11 октября

Решение о продлении ареста принято Басманным судом Москвы.

Напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву продлили арест до 11 октября. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, сообщили ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Галявиеву И. Р., обвиняемому по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 11 октября», — огласили решение в суде. На заседании сам обвиняемый не присутствовал.

Со слов адвоката, сейчас Ильназ ожидает обследования в столичном институте имени Сербского. Его самочувствие оценивается как хорошее.

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