От музыки к просвещению: власти намерены интеллектуально развивать горожан в парках Казани

В июле и августе в парке «Чёрное озеро» пройдёт арт-лекторий «Мост»

Одним из предстоящих мероприятий этого лета станет арт-лекторий «Мост», это культурно-просветительская площадка, протягивающая мост между классиками прошлого и современным искусством сквозь призму личностей художественной панорамы Казани.

«Арт-лекторий „Мост“ пройдет в июле и августе в рамках проекта „Музейный четверг в парке“. Учёные-исследователи, ведущие специалисты в области культуры и искусства, специалисты музея проведут цикл открытых лекций и дискуссий в амфитеатре парка „Чёрное озеро“. Горожанам представиться возможность узнать, что связывает казанского зодчего Карла Мюфке с семьей химиков Арбузовых, что позволило Фешину, живя в Казани, завоевать мир и как Александр Родченко изменил иллюстрацию фотографией Советской России. Также горожанам расскажут о творчестве Баки Урманче и плеяде молодых татарских художников прошлого века», — рассказал начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

На мероприятии запланированы мастер-классы по живописи, а для детей экскурсии. Начало в 19:00.

В июле на Набережной Кабана бизнесмены поделятся секретами успеха

В июле на Набережной озера Кабан запуститься лекторий посвящённый году науке и технологий в России. На первом мероприятии татарстанские предприниматели расскажут о своих проектах в сфере информационных технологий, также планируются лекции по беспилотному будущему, роботизации труда и искусственному интеллекту.

«Каждую среду на Набережной озера Кабан проходит разговорный клуб на татарском языке для всех возрастов и уровней владения языком, каждое занятие посвящено отдельной теме. Периодически участниками клуба становятся гости и эксперты, цели разговорного клуба помочь преодолеть языковой барьер, научиться правильно формулировать мысли на татарском и погрузиться в языковую среду», — отметил Абзалов.

С 26 июля по 15 августа в Горькинско-Ометьевском лесу пройдут кинопоказы

Азат Абзалов рассказал, что с 26 июля по 15 августа в контейнерном центре Cube в Горькинско-Ометьевском лесу будет работать онлайн-парк Tele2, здесь пройдут кинопоказы, онлайн-трансляции лекций, мастер-классы, а также будет работать коворкинг. События в подобном формате проходят в парке уже не первый год.

В парке «Чёрное озеро» запустят образовательную школу и книжный клуб

Абзалов сообщил, что в июле в парке «Чёрное озеро» планируется запустить летнюю образовательную школу, посвящённую трендовым и актуальным темам 2021 года. Лекции планируется проводить с июля по сентябрь раз в неделю, каждый месяц будет посвящен отдельному направлению, включающего в себя цикл лекций и открытых интервью. Среди направлений: экономика и финансы, новые коммуникации, психология и саморазвитие.

«В рамках нового проекта книжного клуба в парке пройдут встречи и обсуждения книг, запуск клуба запланирован 7 июля. Встречи там будут проходить раз в неделю, участники клуба смогут не только поговорить о любимых книгах, но и познакомиться с единомышленниками», — заключил спикер.