Руководство КФУ опровергло информацию о заселении в общежития только вакцинированных студентов

На сегодняшний день никаких изменений в процедуре заселения студентов в общежития КФУ не было. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе вуза.

«На данный момент каких-либо изменений в процедуре заселения студентов в общежития Казанского федерального университета нет. В случае изменения требований Роспотребнадзора, с учетом сохранения рисков распространения COVID-19, дополнительный перечень медицинских исследований, необходимых при заселении, будет размещен на официальном сайте университета», — говорится в сообщении.

Сейчас среди сотрудников и учащихся вуза, старше 18 лет, проходит добровольная вакцинация. Желающие могут сделать прививку в Университетской клинике КФУ, отметили в пресс-службе.

Ранее в группе Институт экологии и природопользования КФУ в соцсети ВКонтакте появилось сообщение о том, что сейчас готовятся изменения в правилах заселения в общежитие. Согласно опубликованной информации, заселять будут только при наличии сертификата о вакцинации или справки о медотводе.

На момент публикации материала связаться с заместителем директора по воспитательной и социальной работе Александром Двинских, ответственным за заселение в общежитие Института экологии и природопользования КФУ, не получилось.



