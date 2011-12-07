Сотни казанцев не смогли вылететь из Сочи в столицу РТ

В аэропорту Сочи переносят вылеты рейсов, в том числе и в Казань. По информации пресс-службы мэрии города, на ликвидацию последствий стихии в Сочи были задействованы более 50 бригад и свыше 30 единиц техники.

Вода в горных реках, впадающих в море, резко поднялась, местами затопила территории прибрежных гостевых домов, и утром всё ещё не спала. Рейсы из Сочи были приостановлены или задержаны.

Экстренное предупреждение по непогоде действует до конца суток, 5 июля. Метеорологи прогнозируют сильный ветер в сочетании с ливнями.



