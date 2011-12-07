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Сотни казанцев не смогли вылететь из Сочи в столицу РТ

На побережье черноморского курорта обрушился сильнейший шторм.

В аэропорту Сочи переносят вылеты рейсов, в том числе и в Казань. По информации пресс-службы мэрии города, на ликвидацию последствий стихии в Сочи были задействованы более 50 бригад и свыше 30 единиц техники. 

Вода в горных реках, впадающих в море, резко поднялась, местами затопила территории прибрежных гостевых домов, и утром всё ещё не спала. Рейсы из Сочи были приостановлены или задержаны.

Экстренное предупреждение по непогоде действует до конца суток, 5 июля. Метеорологи прогнозируют сильный ветер в сочетании с ливнями.


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