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Инженер гимназии №175, первым попавший под пули Галявиев, поблагодарил спасавших его врачей

С пациентом, получившим ренения в живот и в голову, работали 2 бригады хирургов ГКБ №7.

Мулланур Мустафин, ставший первой жертвой при вооруженном нападении на казанскую гимназию № 175, пришел поблагодарить врачей городской клинической больнице № 7.

Инженер школы первым попал под пулю 19-летнего Галявиева, открывшим стрельбу 11 мая в школе. Мустафин был ранен в живот и в голову. Спасали его сотрудники хирургического отделения ГКБ №7.

«Меня оперировали две группы врачей. Можно сказать, они вытащили меня из могилы», — говорит сотрудник гимназии.

С пациентом с огнестрельными ранениями работали две бригады хирургов — Марат Мулихов, Марсель Габасов, Рушан Хасанов, Антон Максимов и Андрей Андреев, сообщается в Инстаграм-аккаунте больницы.

«Врачи во главе с Маратом Нурлыахметовичем своим доброжелательным отношением на протяжении всего лечения подбадривали меня и не дали впасть в отчаяние. Сделали все возможное и невозможное. Я очень ценю ваш труд и упорство», — сказал в благодарность Мулланур Мустафин.

КВ
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