Исследование: Казанцы оставляют больше всех чаевых в России

Жители столицы РТ оставляли в благодарность доставщикам 11,3% чаевых от средней суммы заказа. Такие результаты содержатся в исследовании онлайн-ритейлера Самокат.

«При расчете „Индекса заботы“ учитывалась доля чаевых от средней суммы заказа в городе. Самый высокий показатель оказался у жителей Казани (11,3%)» — сообщили аналитики экспресс-доставки товаров.

Специалисты отметили, что активнее всего чаевые дают в пятницу и выходные с 19:00 до 21:00 часов, а с понедельника по четверг с 8:00 до 9:00 утра на чаевые можно особо не рассчитывать. Также сумма чаевых может колебаться в зависимости от погоды.

Средняя сумма чаевых, которые оставляли казанцы курьерам составила 54 рубля.