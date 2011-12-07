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Исследование: Казанцы оставляют больше всех чаевых в России

За июль сумма чаевых жителей Казани составила почти 250 000 рублей.

Жители столицы РТ оставляли в благодарность доставщикам 11,3% чаевых от средней суммы заказа. Такие результаты содержатся в исследовании онлайн-ритейлера Самокат.

«При расчете „Индекса заботы“ учитывалась доля чаевых от средней суммы заказа в городе. Самый высокий показатель оказался у жителей Казани (11,3%)» — сообщили аналитики экспресс-доставки товаров.

Специалисты отметили, что активнее всего чаевые дают в пятницу и выходные с 19:00 до 21:00 часов, а с понедельника по четверг с 8:00 до 9:00 утра на чаевые можно особо не рассчитывать. Также сумма чаевых может колебаться в зависимости от погоды. 

Средняя сумма чаевых, которые оставляли казанцы курьерам составила 54 рубля. 

КВ
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