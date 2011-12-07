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Казань станет пилотным городом для выставок профориентации школьников

Экспозиции, помогающие сделать выбор в профессии, будут организованы для учащихся 6-11 классов.

Казань станет пилотным городом, где будут организованы профориентационные выставоки для учеников 6-11 классов. Всего в проекте должны принять участие 85 регионов страны. Об этом на форуме  «Россия — Моя История. Новые горизонты» сообщил управляющий директор фонда гуманитарных проектов Иван Есин. 

«Этот проект, который мы будем проводить в том числе в Казани, и Казань сделаем именно пилотом, призван помочь нашим школьникам сориентироваться в современных условиях рынках труда, понять, что их навыкам, умениям и их психологическому складу более интересно и самореализоваться в этой области», — сказал Есин.

Проект будет называться «Билет в будущее», запустят его в этом учебном году. Так,

в сентябре заработает  онлайн-платформа, на которой вместе с психологическим факультетом МГУ будет проведено тестирование детей. Благодаря ему специалисты выявят их склонности, интересы и мотивацию. 

После этого в октябре на территории парка «Россия — моя история» в Казани будет проведена большая выставка посвященная профессиям. Она продлиться с октября по декабрь. По оценкам Есина, до конца года в проекте примут участие несколько тысяч детей из Татарстана. 

напомним, в столице Татарстана  5 и 6 августа проходит федеральный форум «Россия — Моя История. Новые горизонты». На мероприятии обсудят планы по созданию и развитию Центров просвещения на базе Исторических парков «Россия — Моя История» по нацпроекту «Образование». Участники обменяются предложениями и своим видением создания единой сети образовательных центров.

КВ
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