Мужем Талии Минуллиной стал экс-нападающий «Ак Барса»

Руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина вышла замуж за бывшего нападающего хоккейного клуба «Ак Барс», а теперь его генерального менеджера Марата Валиуллина, сообщает ИА «Татар-информ».

«Это мой любимый человек. И, мне кажется, человек, который действительно меня понял и тоже полюбил. Я очень много в своей жизни принимала рациональных решений и в этот раз приняла решение эмоциональное», — приводит слова Минуллиной информагенство.

Марат Валиуллин — воспитанник казанского хоккея, выступавший в сезоне 2003/04 за «Ак Барс» в тройке с Данисом Зариповым. В мае этого года 37-летний Валиуллин занял должность генерального менеджера клуба. Ранее он возглавлял селекционный отдел казанского клуба, находя талантливых юниоров и помогая генеральному менеджеру «Ак Барса» Рафику Якубову с трансферами команды.