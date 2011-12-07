Татарстанцев в возрасте 50+ приглашают рассказать о своих ИТ-достижениях

В общей сложности на конкурс уже поступили работы из 57 регионов России; самые активные – Республика Татарстан, Воронежская, Московская, Оренбургская, Курганская, Тюменская, Ростовская, Рязанская области и др.

Средний возраст конкурсантов – 64 года, при этом самой старшей участнице 91 год. Отмечается, что преобладающее большинство заявившихся – это женщины (более 79% от общего количества участников).

Принять участие в конкурсе могут граждане предпенсионного и пенсионного возрастов, обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет. Для этого нужно в срок до 15 октября заполнить заявку на сайте конкурса (https://azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka). После этого участнику нужно написать историю по одной из пяти номинаций:

«Портал gosuslugi.ru — мой опыт»;

«Мои интернет-достижения»;

«Моя общественная интернет-инициатива»;

«Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»:

«Мой интернет-проект»;

«Я — интернет-звезда».

К заполненной заявке конкурсант также должен прикрепить две свои фотографии – одну портретную и одну, иллюстрирующую конкурсный материал. Итоги будут подведены в декабре. Все работы можно посмотреть на сайте конкурса.

Организатором IT-конкурса выступает ПАО «Ростелеком» при поддержке Пенсионного Фонда России, Министерства труда и социальной защиты РФ и др. Главная задача проекта – поддержать старшее поколение в желании овладеть основами компьютерной грамотности.

Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения.