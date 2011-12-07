В Казани по нацпроекту построят школу с бассейном и три детсада

По программе национального проекта «Жилье и городская среда» в Татарстане запланировано благоустройство 65 объектов, семь из них расположены в Казани. Об этом рассказал на пресс-конференции первый заместитель министра строительства РТ Алексей Фролов.

«Сейчас у нас идет "полузакат" строительного сезона, мы должны закончить все строительные объемы. В Татарстане запланировано благоустройство 65 объектов», — сказал Фролов.

Так, например, в столице Татарстана появится школа на 1501 мест с бассейном. Учебное заведение будет расположено по ул. Ершова Казань. Также ведется строительство трех детских садиков на общую сумму 825 млн рублей. Здания будущих дошкольных образовательных учреждений готовы уже на 80%, сдать их планируют к началу учебного года, отметил Фролов.

Также в число проектов входит строительство двух наружных сетей для жилого комплекса «Лето». Более того, там будет проводится реконструкция очистных сооружений на сумму 50 млн рублей. Напомним, всего на нацпроект «Жилье и городская среда» в Татарстане выделено 3 млрд 350 млн рублей.