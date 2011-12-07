В Татарстане планируют создать голосовой помощник на татарском языке. Об этом рассказал гендиректор «Таттелеком» Айрат Нурутдинов, отвечая на вопрос «Казанских ведомостей».

«Продукт, который мы рассматриваем на внешний рынок — это в том числе голосовой помощник, особенно на татарском языке», — сказал Нурутдинов.

Его разработки активно ведутся и продукт планируют представить в ближайшее время, но сроки пока не называются. «Давайте я не буду называть сроки, потому что за них нужно будет отвечать», — отшутился Нурутдинов.

По его словам, сейчас необходимо протестировать продукт и оценить его конкурентоспособность, учитывая, что на рынке уже итак представлено несколько голосовых помощников.