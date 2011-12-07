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Фазлеева: Школьники соблюдают меры безопасности от коронавируса не хуже взрослых

У властей республики нет в планах закрытия школ после 20 сентября.

В Татарстане не будут закрывать школы после 20 сентября. Точку в этом вопросе поставила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, пишет ИА «Татар-информ».

 «Нет, это не планируется. Мы должны продолжать работу с соблюдением мер безопасности. Каждый класс сидит в одном зафиксированном за ним кабинете. Есть разное время прихода в образовательное учреждение. Это необходимо, чтобы не было резкого всплеска заболеваний», — сказала собеседник агентства.

Она также отмечает, что школьники хорошо соблюдают меры безопасности и могут даже взрослых научить.

Напомним, все образовательные учреждения республики начали работать в очном режиме с 1 сентября. 

КВ
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