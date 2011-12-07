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Казанский ТЮЗ приглашает на спектакли «особенных» зрителей

Для слабовидящих и слабослышащих казанцев появилась возможность побывать на спектаклях. Театр юного зрителя начинает показы, адаптированные под такую категорию зрителей.

10 и 11 сентября пройдут первые спектакли – самые любимые казанцами постановки «Маленький принц» и «Оскар и розовая мама».

В казанском театре юного зрителя возобновляется показ спектаклей, адаптированных для слабовидящих и слабослышащих зрителей в рамках проекта «Театр без границ» благотворительного фонда «День добрых дел» и Казанского ТЮЗа.

Слабослышащим зрителям помогает сурдопереводчик, а слабовидящие «видят» действие на сцене благодаря тифлокомментатору, сообщается на сайте мэрии казани..

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