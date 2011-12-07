Кузнецов: Ужасы ковида отступают, наводнение уходит, и мы видим развалины

Государство сейчас должно думать о том, что делать с последствиями коронавируса, считает руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Об этом он заявил во время заседания экспертного клуба «Волга» в Казани.

«Ужасы ковида отступают, наводнение уходит, и мы видим развалины. Об этом необходимо думать органам государственной власти. Не говоря о вакцине — идея вакцинации от ковида далеко не так популярна, а чем больше людей будут вакцинироваться, тем больше будут проявляться нежелательные последствия и эффекты. Это будет попадать в массовую повестку, об этом нужно думать», — отметил спикер.

Кроме того, эксперты считают, что пандемия также оказала влияние на развитие социальных связей людей. социолог, глава экспертного совета лаборатории социальных наук SSL, профессор Российско-Британского университета МВШСЭН, главный редактор журнала «Социология власти» Виктор Вахштайн заметил, что социальные связи в Москве и регионах во время пандемии развивались по разным сценариям.

«В Москве мы наблюдали классическую атомизацию — распад социальных связей и практически полное исчерпание социального капитала. В регионах происходит совершенно иное — отсекаются все социальные контакты, кроме самых доверительных, в итоге сильные социальные связи становятся еще сильнее, а слабые исчезают вовсе. Именно эта разница в дальнейшем будет определять модель поведения людей — образование гражданских сообществ, уровень доверия органам власти и т.д», — отметил Вахштейн.

Напомним, тема заседания экспертного клуба была «Вызовы 2025: к чему готовиться России и российским регионам».