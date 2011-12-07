Льготники могут выбрать набор соцуслуг до октября

Федеральные льготники в стране имеют право выбирать - получать социальные услуги либо денежную компенсацию в размере 889 рублей в месяц. Те из них, кто отдал предпочтение второму варианту, могут изменить свое решение до 1 октября. Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции начальник отдела социальных выплат ОПФР по РТ Гюльсина Сабирова, главный внештатный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева, главный внештатный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов и заведующая эндокринологическим отделением Казанского эндокринологического диспансера Лилия Мухина.

Как пояснила Гюльсина Сабирова, к федеральным льготникам относятся ветераны, инвалиды и дети-инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также лица, пострадавшие в результате воздействия радиации. Каждый из них с 2005 года обладает правом на получение пакета соцуслуг, в который входят бесплатные рецептурные препараты, санитарно-курортное лечение, а также бесплатные билеты на железнодорожный транспорт, чтобы доехать до места лечения и обратно.

До 1 октября им следует сделать выбор в пользу услуг или денежной компенсации на 2021 год. Для этого следует обратиться в Отделение Пенсионного фонда РФ либо воспользоваться личным кабинетом на портале фонда. При этом тем, кто выбрал соцпакет в 2020 году, нет необходимости подавать заявление для получения соцпакета в следующем году.

Следует отметить, что стоимость препаратов, которые могут войти в соцпакет, неограниченна, в то время как затраты на лечение серьезных заболеваний могут составить десятки и даже сотни тысяч рублей. Так, по словам Эдуарда Нагуманова, лекарственная терапия при онкологических заболеваниях может превышать сумму в 6 млн рублей.

При этом главный онколог РТ отметил, что около 40% онкобольных в республике предпочитают получить денежную компенсацию вместо соцуслуг. Объясняется это тем, что пациенты входят в ремиссию после радиотерапии, лекарственного и хирургического лечения, самочувствие их улучшается.

- Иногда через два-три года происходит рецидив, - напомнил Эдуард Нагуманов. - Стоимость лечения на этапе рецидива кратно возрастает.

В подобных обстоятельствах льготники не могут воспользоваться бесплатными лекарственными препаратами.

Впрочем, по словам Дианы Абдулганиевой, число лиц, отказывающихся от пакета соцуслуг, в Татарстане с каждым годом уменьшается. Если в 2018 году их доля составляла 66,1%, то в 2019 году - 65%, а в 2020 году - 63,8%.

Наименьшее число отказников наблюдается среди больных сахарным диабетом. В текущем году денежную компенсацию в Татарстане выбрали только 24 пациента. По словам Лилии Мухиной, такая ситуация сложилась во многом благодаря разъяснительной работе.