Минниханов посетил отремонтированный двор в Альметьевске

Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Альметьевск посетил двор, отремонтированный по президентской программе «Наш двор», сообщает пресс-служба главы республики.

Отремонтированный двор располагается на улице Шевченко. Он объединяет два дома, в которых проживает 440 человек.

В обновленном дворе по инициативе жителей появились скамейки, урны, а также стойки для чистки ковров и сушки белья. Также в рамках программы было обновлено асфальтное покрытие на проезжей части и тротуарах. Зеленые насаждения сохранились.

Всего по программе «Наш двор» в Альметьевском районе благоустроят 533 двора, в 52 из которых работы завершатся уже в этом году.