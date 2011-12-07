В Казани в парке «Черное озеро» реконструируют арку влюбленных

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В Казани в парке «Черное озеро» начали реконструировать арку влюбленных, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.
Фундамент арки отремонтируют с помощью буронабивных свай методом цементации грунта на глубине 4,75 метров.
В связи с проведением работ объект перекрыт забором. Также перекрыта дорога по улице Дзержинского вдоль озера.
Помимо арки в парке продолжается замена покрытия дорожек.
«Новые дорожки стоят того, чтобы немного потерпеть», — отметили в Дирекции.