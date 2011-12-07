В Казани в парке «Черное озеро» реконструируют арку влюбленных

В Казани в парке «Черное озеро» начали реконструировать арку влюбленных, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Фундамент арки отремонтируют с помощью буронабивных свай методом цементации грунта на глубине 4,75 метров.

В связи с проведением работ объект перекрыт забором. Также перекрыта дорога по улице Дзержинского вдоль озера.

Помимо арки в парке продолжается замена покрытия дорожек.

«Новые дорожки стоят того, чтобы немного потерпеть», — отметили в Дирекции.