В Татарстане из окна выпали мужчина и девочка

В Казани в один день, но по разным адресам произошли два падения с высоты. На улице Хади Такташ с третьего этажа многоэтажного дома выпал 30-летний мужчина, на улице Гвардейская – с четвертого этажа 14-летняя девочка-подросток.

В обоих случаях падения произошли не на землю, а на крышу пристроя и козырек подъезда. Пострадавшие живы, но получили серьезные травмы. Мужчина, возможно, сломал ногу, ему прибывшие спасатели наложили шину. Подростка транспортировали на жестких носилках. Оба доставлены в медицинские учреждения, сообщает пресс-служба МЧС РТ.