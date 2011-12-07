В Татарстане пожарные спасли мужчину-садовода

Прибывшие через 19 минут пожарные вытащили из горящего дома 57-летнего хозяина садового участка. Мужчина сильно пострадал от огня, получил ожоги 2-3 степени. У него обгорела 20% тела. Он был отправлен в БСМП, в отделение реанимации.

Параллельно со спасением человека пожарные тушили горевшие открытым пламенем дом и баню, а также не давали распространяться огню на соседние участки. За неполные 20 минут пожар был ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.