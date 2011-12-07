Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане пожарные спасли мужчину-садовода

В ночь с 4 на 5 сентября в одном из садовых товариществ Тукаевского района загорелся садовый дом и пристроенная к нему баня. Очевидцы сообщили, что внутри строения есть человек.

Прибывшие через 19 минут пожарные вытащили из горящего дома 57-летнего хозяина садового участка. Мужчина сильно пострадал от огня, получил ожоги 2-3 степени. У него обгорела 20% тела. Он был отправлен в БСМП, в отделение реанимации.

Параллельно со спасением человека пожарные тушили горевшие открытым пламенем дом и баню, а также не давали распространяться огню на соседние участки. За неполные 20 минут пожар был ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. 

КВ
Лента новостей